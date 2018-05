Met deze tips kun je jouw badkleding zo lang mogelijk mooi houden

Oh jee, al na een paar keer dragen lijkt die nieuwe bikini al wat vaal. Hoe kan dat toch? Om dit te voorkomen kun je een aantal tips volgen waarmee jouw zwemkleding langer mooi houdt.

De grootste fout die veel mensen maken begint al met het aandoen van de bikini. Nee, je knoopt niks verkeerd, maar het smeren van zonnebrand gebeurt vaak pas na het aantrekken. Niet alleen heb je kans dat je hierdoor plekjes vergeet (is ons allemaal wel eens voorgevallen), ook zorgt dit goedje ervoor dat jouw mooie zwemkleding kan verkleuren. Smeer je daarom eerst in, wacht een half uurtje en you’re good to go.

Na het zwemmen

Ook na een heerlijke plons in het water kun je nog heel wat flaters slaan. Want het lijkt simpel: je spoelt de bikini uit en hangt ‘m te drogen. Kan niet zoveel fout aan gaan toch? Al bij de eerste stap moet je ervoor zorgen dat je dit vooral met zoet water doet. Chloor en zout kunnen niet alleen de stof dunner maken, maar ook de kleur aantasten. Ook drogen in de zon kan zorgen voor een valere teint. En dat wil je niet! Ook met ophangen kun je dit beter niet hangend doen. Zo heb je de kans dat de bikini vervormd door de zwaarte van het vocht dat er nog in zit.

Wasbeurt

Eenmaal terug van vakantie, is het tijd om jouw bikini’s eens een goede wasbeurt te geven. In de wasmachine kan, zolang je de stand op handwas of een fijn programma zet. Hiermee weet je zeker dat je jouw badkleding volgend jaar ook nog aan kan!

Bron: Cosmopolitan | Beeld: iStock