Eliens (28) man kwam om bij een auto-ongeluk

Bij het woord ‘weduwe’ denk je al snel aan een omaatje. Maar ook jónge vrouwen kunnen er plotseling alleen voor staan. Zoals Elien (28)

Tien jaar lang waren Stijn en ik intens gelukkig met elkaar en later met ons zoontje Charles. We vormden het perfecte gezin. Tot die bewuste nacht twee jaar geleden, toen de wijkagent me uit bed belde…

Negentien en zeventien waren we toen we vakantiewerk deden in hetzelfde restaurant en als een blok voor elkaar vielen. Zeven jaar geleden zijn we getrouwd, vier jaar later werd onze zoon Charles geboren. De toekomst lachte ons toe. Ik had nooit kunnen denken dat er van die toekomst nu nog amper iets over is. Stijn was midden in de nacht vertrokken naar zijn werk. Hij had ochtenddienst. Charles en ik lagen nog te slapen. Om half vijf werd er aangebeld. De wijkagent. Of ze even binnen mocht komen, want ze had slecht nieuws.’

Op slag dood

‘Een dronken automobilist was na het stappen op Stijn ingereden. Hij was op slag dood. Mijn maag kromp in elkaar en ik begon te trillen. Maar het drong pas echt tot me door wat er was gebeurd, toen ik op de plaats van het ongeval kwam en Stijn levenloos zag liggen. Een beeld dat sinds die dag op mijn netvlies gebrand staat en me nog geregeld uit mijn slaap houdt. Mijn maag krimpt nog elke keer ineen als thuis onverwacht de bel gaat en ik krijg nog altijd koude rillingen wanneer ik de wijkagent tegenkom in het dorp.

De eerste dagen na Stijns dood vlogen voorbij. Elke dag ging ik naar het uitvaartcentrum, ik wilde zo veel mogelijk bij hem zijn. Maar er moest ook ontzettend veel worden geregeld en georganiseerd. Tijd om stil te staan bij mijn verdriet had ik niet. De dag van de begrafenis heb ik me sterk gehouden. Ik heb Stijn zelfs toegesproken in de kerk. Maar wie ik die dag allemaal heb gezien en met wie ik heb gepraat, herinner ik me nog maar vaag.

De weken na de begrafenis viel ik in het bekende zwarte gat. Het lukte me amper om voor Charles te zorgen. Hij heeft dan ook een maand bij mijn moeder gelogeerd. De eerste maanden na Stijns dood voelde ik elke dag zo veel pijn, ik ging kapot van verdriet. Ik heb nooit aan zelfmoord gedacht, maar als ik in die tijd tegen een boom was geknald, had ik dat niet erg gevonden. Want dan was ik tenminste bij Stijn geweest. Veel mensen zeiden dat ik sterk moest zijn, voor Charles, maar dat lukt me gewoon niet. Het enige wat me een beetje tot rust kon brengen, was een bezoek aan het kerkhof. Het was de enige plek waar ik me goed voelde en waar ik nog met Stijn kon praten.’

