‘Ik ben onderweg’ mag niet meer: appen op de fiets wordt verboden

Appen wordt in de loop van volgend jaar op de fiets en voor bestuurders van elk ander voertuig verboden. Het kabinet heeft een wetsvoorstel daartoe naar de Tweede Kamer gestuurd. De maatregel moet het het verkeer veiliger maken.

Zelfs vasthouden mag niet meer

In het voorstel van ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) staat dat het per 1 juli verboden wordt “om tijdens het besturen van alle voertuigen (dus inclusief de fiets) een mobiel elektronisch apparaat vast te houden”. Ook trambestuurders en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen vallen hieronder.

Boete

Voor die bewoording is volgens de bewindslieden gekozen om het voorstel toekomstbestendig te maken. Ook maakt het de handhaving makkelijker. Hoe hoog de boete gaat worden, moet nog worden vastgesteld. Voor appen in een rijdende auto staat nu een boete van 230 euro.

Aanpassing van regels hoognodig

Het is al sinds 2002 verboden om tijdens het rijden van een motorvoertuig, bromfiets of gehandicaptenvoertuig een mobieltje vast te houden. Sinds 2009 geldt het ook voor snorfietsers. Fietsers vielen hier buiten omdat er minder kans op een ongeluk was. Door onder meer de komst van sociale media is dit dusdanig veranderd dat de regels moesten worden aangepast, aldus de ministers.

Beeld: iStock