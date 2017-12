Waarom appen achter het stuur in het bijzijn van kinderen helemáál onverantwoord is

Dat appen achter het stuur over het algemeen geen goed idee is, is natuurlijk niets nieuws. En in het bijzijn van kinderen is het helemaal uit den boze. Niet alleen omdat je jezelf én je kinderen in gevaar brengt, maar vooral omdat kinderen dit gedrag van hun ouders overnemen.

Feit: je telefoon gebruiken achter het stuur is hartstikke gevaarlijk; uit eerder Amerikaans onderzoek blijkt dat de kans op een ongeluk maar liefst vier keer groter is. Zit je te appen achter het stuur, dan blijkt het risico zelfs zes keer zo groot, stelt verkeersexpert Michiel Christoph van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

Het goede voorbeeld

Volgens Veilig Verkeer Nederland (VVN) ligt de taak bij ouders om hun kind het goede voorbeeld te geven, want uit onderzoek blijkt dat kinderen hun app-gedrag overnemen van hun ouders. Het zijn vooral de resultaten van jonge verkeersdeelnemers die reden zijn voor grote zorgen. Volgens Christoph gebruikt maar liefst 71 procent van de kinderen tussen 12 en 17 hun smartphone op de fiets. Ter vergelijking: bij volwassenen tussen de 25 en 44 ligt dit percentage op 59 procent; van de 65-plussers doet 39 procent het.

Zorgwekkende trend

Daarnaast hebben kinderen er minder erg in. ‘Hoe jonger de verkeersdeelnemer, hoe lager zij het risico inschatten van het gebruik van de smartphone’, zegt Christoph tegen AD. ‘Voor mij was het verrassend dat leeftijd zo sterk naar voren kwam. Omdat deze groep kinderen de bestuurders van morgen zijn, is dit een extra zorgwekkende trend.’

Nadoen

Al van kleins af aan kijken kinderen het gedrag van hun ouders af; denk bijvoorbeeld alleen al aan de woordjes die ze van je overnemen. ‘Even snel’ een berichtje sturen naar het thuisfront wanneer je de kids van het kinderdagverblijf gehaald hebt? Niet meer doen, dus. ‘Ouders die in het bijzijn van hun kinderen hun mobiele telefoon gebruiken, zou je bij wijze van spreken een dubbele boete moeten geven’, aldus Felix Cohen, directeur van Veilig Verkeer Nederland. ‘Dat is geen opvoeding!’

