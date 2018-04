Dromen komen uit: deze boerderij organiseert wandelingen met alpaca’s

Schreven we vorige week nog over de open dag met alpaca’s, bleek het al razendsnel vol te zitten. Maar niet getreurd: op nog veel meer plekken kun je terecht voor een dagje met deze beesten.

Zo ook bij ‘De Alpacaboerderij’ in Bocholt, net over de grens bij Limburg in België, staat het vol met deze beesten én organiseren ze ook nog allerlei leuke activiteiten. Zo is er Alpacagility waarbij je de alpaca over een hindernissenparcours moet leiden.

Wandeling

Maar waar ons hart vooral sneller van ging kloppen, is de speciale Alpacawandeling. En ja. dat klinkt net zo leuk als het is. Je gaat onder begeleiding van een gids zo’n anderhalf tot twee uur lekker lopen en hierbij kun je genieten van de natuur én jouw eigen knuffelbeest. Onderweg stop je nog voor een drankje op een picknickplaats. Boeken? Het kost 13 euro per persoon en je groep mag uit maximaal 20 personen bestaan. Meer informatie over alle activiteiten en mogelijkheden tot boeken vind je hier.

