Deze alpacaboerderij organiseert een open dag en daar wil je bij zijn

Het liefst zou je een alpaca houden als huisdier, maar dat zit er helaas niet in. Om je een beetje tegemoet te komen organiseert deze boerderij een open dag.

Ja en dat klinkt niet alleen als een droom die uitkomt, maar dat is het ook echt. Op 14 april kun je gratis knuffelen met deze beesten bij Alpaca IJsseldelta Logies in IJsselmuiden. Vanaf 11 uur gaat de boerderij open en kun je ook nog eens meedoen aan allerlei activiteiten. Zo is er bijvoorbeeld alpaca golf, al weten we nog niet helemaal wat we ons daar bij moeten voorstellen. Een goede reden dus om af te reizen naar deze open dag! Meer informatie vind je hier.

Bron: Fem-Fem | Beeld: iStock