Alleen voor echte fastfood-lovers: er bestaan nu KFC-bathbombs

Er zijn van die producten waarvan je je afvraagt waarom ze überhaupt bestaan. Dit is er zo eentje: bathbombs met de geur van gefrituurde kip. Misschien een perfect cadeautje voor tijdens de feestdagen voor één van je vriendinnen die dól is op kip.

Ooit de behoefte gehad om lekker te badderen in heet water geurend naar gefrituurde kip? Nee? Wat gek nou. Toch zijn er mensen die hier wel aan gedacht hebben. KFC en Village Vanguard hebben namelijk samengewerkt aan een bathbomb die ruikt naar kip.

Het zal je niet verbazen dat dit product vooralsnog alleen in Japan verkocht wordt. Hier vind je immers ook een noodle spa en andere ‘bijzonderheden’. Wij slaan deze even over.

Bron: Metro UK | Beeld: iStock