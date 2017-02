Door alleen geld te besteden aan essentials, bespaarde deze vrouw zóveel geld

Hou jij aan het einde van je salaris ook altijd nog een stukje maand over? We feel you. De Engelse Michelle overkwam geregeld hetzelfde en dus besloot ze een drastische maatregel te nemen. Door een jaar lang alleen geld te besteden aan noodzakelijke dingen, bespaarde ze ontzéttend veel geld. Eye opener!

Michelle McGagh is een Engelse financieel journalist en heeft een compleet boek gewijd aan sparen. Het boek draagt de titel The No Spend Year. Zoals de titel al doet vermoeden, beschrijft Michelle in het boek de uitdaging die ze aanging om een jaar lang alleen geld te besteden aan de écht noodzakelijke dingen.

Waarom ze dit besluit nam? Eind 2015 bekeek Michelle haar bankafschriften, om tot de conslusie te komen dat ze dat jaar ruim £400,00 had besteed aan enkel coffees to go. Dit bedrag vond de journaliste zó ontzettend hoog, dat ze besloot dat het anders moest.

I was too hungover to post this yesterday but here’s me buying a round of drinks for my mates on Saturday night pic.twitter.com/PqzARconHS — Michelle McGagh (@mmcgagh) November 28, 2016

Voor een jaar lang gaf ze slechts geld uit aan haar huur, verzekeringen, het goede doel wat ze steunt, haar telefoonrekening en de nodige boodschappen. Ze besloot geen gebruik meer te maken van het openbaar vervoer (ze fietste óveral naartoe) en geen nieuwe kleding, accessoires en beautyproducten aan te schaffen.

Dat klínkt heftig en Michelle laat ook weten dat het een flinke uitdaging was. Maar het totaalbedrag wat ze met deze nieuwe levensstijl bespaarde, is de mind blowing som van £22,439! Naast deze fikse upgrade van haar banksaldo, bracht het haar ook een andere relatie met geld. “I came to understand that I don’t need things to make me happy. Spending time with the people I love makes me happier and if I do have money available, I’d rather spend.”

Bron: Hello Giggles, Twitter

