Aldi scoort weer: deze keer met choco-wijn

Deze supermarktketen komt met de ene na de andere hit en ook nu lijkt Aldi weer gigantisch te scoren. In het Verenigd Koninkrijk brengt de keten, speciaal voor de feestdagen namelijk een choco-wijn uit.

Lees ook: Aldi introduceert 8 top-gins voor de feestdagen

Een heerlijk glas rode wijn met een stukje pure chocolade, het doet onze harten sneller kloppen. Waarom zou je die twee dan niet combineren in een wijn, moet Aldi gedacht hebben. De keten introduceert de Rubis Chocolate Non Vintage wijn.

Hij smaakt naar zachte, rijke, pure chocolade met een vleugje fruit en gedroogde vijgen. Er bestaan al van dit soort varianten, maar wat het bijzonder maakt, is dat deze ook voor een zacht prijsje te verkrijgen is. Deze variant heeft zelfs al eens zilveren medaille gewonnen bij een internationale competitie.

Hij wordt halverwege november in de Britse supermarkten verwacht en naar waarschijnlijkheid zal hij ook in Nederland verschijnen. Mocht dit niet het geval zijn, dan kun je hem altijd (tegen een wat hogere prijs, helaas) via Amazon bestellen.

Bron: Metro UK | Beeld: iStock