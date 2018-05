De bekende ‘Aldi Jacuzzi’ is binnenkort weer verkrijgbaar

Het was vorig jaar dé hit van de zomer: de enige echte Aldi Jacuzzi. Grote kans alleen dat je mis hebt gegrepen, want het ding was binnen no time uitverkocht. Maar niet getreurd: vanaf zaterdag 26 mei is-ie gewoon weer verkrijgbaar.

Je kunt met wel vier personen heerlijk bubbelen in je eigen spa. Gewoon thuis geniet je van de zon, een hapje en een drankje. Voor slechts €299,- zit je al heerlijk ontspannen in deze jacuzzi. Maar wees er snel bij. Want er is maar een beperkt aantal per winkel beschikbaar. En je wilt niet net weer achter het net vissen. Dus ren 26 mei naar de Aldi en wie weet heb je ‘m dan eíndelijk deze zomer in jouw tuin staan.

Bron & beeld: Aldi