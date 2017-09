Aldi introduceert 8 top-gins voor de feestdagen

Deze supermarkt heeft de ene na de andere klapper en ook nu scoort Aldi weer. Deze kerst vind je er namelijk een hele collectie gins, allemaal voor een zacht prijsje.

Lees ook: Dit wil je: er bestaat popcorn met gin-tonicsmaak

Deze zomer werd een gin van de Aldi al bekroond als beste gin op de markt en nu volgen er hopelijk nog een paar van die toppers. De supermarkt komt deze kerst met acht verschillende gins die niet duurder dan 30 euro per fles zullen zijn. Koopje!

Smaken

De collecie bestaat uit de Oliver Cromwell 1599 Sloe Gin, met een vleug van pruim, kersen en amandel. De Topaz Blue Premium Gin, die een citrus-achtige smaak heeft. La Fleuriste French Gin, met (zoals de naam al doet vermoeden) een bloemige smaak. De Gin Lane 1751 Old Tom, die wat zoetig is. De Gin Lane 1751 Victoria Pink Gin, die met zijn roze kleur een ware eyecatcher is. De Boyle’s Premium Irish Small Batch Craft Gin die in 2016 al in de prijzen viel. De Needle Blackforest met dennennaalden en lavendel. Tot slot de Oliver Cromwell London Dry Gin die dit jaar een IWSC award won.

Wij kunnen niet wachten tot we ze kunnen shoppen!

Bron: Metro UK