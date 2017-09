Aha: hiervoor is dat kleine zakje in je spijkerbroek bedoeld

Nu zijn zakken in je spijkerbroek vaak al niet van een groot formaat, maar dat piepkleine vakje daarboven daar spant toch echt de kroon. Toch had deze zak van postzegelformaat ooit wel degelijk een doel.

Uitvinder Levi Strauss zag zeker een functie in dit piepkleine zakje. We horen je denken: wát dan? Op de Levi’s-website staat het volgende: ‘Omstreeks 1800, toen jeans gemaakt werden als een stevige werkbroek voor cowboys, gebruikten de mensen nog een zakhorloge. Omdat ze in de grote zak snel stuk gingen, werd er een extra klein zakje gemaakt om het horloge veilig op te bergen.’ Aha, daarom dus.

Bron: Grazia | Beeld: Shutterstock