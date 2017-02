Aha! Dus daarom zit er soms opeens een wit laagje op je chocolade

Wat doe jij als je chocolade wit is uitgeslagen? Gooi je hem direct weg of eet je hem gewoon nog op? Hoe dan ook zul je je wel afgevraagd wát dat witte laagje dan toch eigenlijk is. Wij hebben het antwoord!

Als je chocolade op een vochtige plek heeft gelegen dan komen de suikers in de chocolade los. Zodra de omgeving weer wat minder vochtig wordt verdampt het vocht in de chocolade en blijven de suikers aan de oppervlakte achter. De witte waas die je ziet is dus niets meer dan restanten van suiker.

Je kunt je chocolade dus nog prima opeten als hij een beetje wit ziet, want bedorven is hij niet. De smaak zal wel wat minder zijn, want de kristallen van de chocolade zijn door het proces beschadigd en hierdoor wordt de smaak minder.

Bron: grazia.nl