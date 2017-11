Aha: dit is waarom je een loopneus krijgt van de kou

Een druipende neus, snot: als je buiten in de kou loopt, lijkt het er wel standaard bij te horen. Maar hoe komt dat nu eigenlijk?

Het komt hierdoor: wanneer jij inademt, wordt deze lucht opgewarmd door het slijm binnenin je neus. Maar wanneer het buiten temperatuur vrieskou is, droogt dit weefsel dat normaal zo goed zijn best doet iets of wat uit. Het gevolg? Ze gaan juist extra veel slijm produceren om dit te compenseren.

Loopneus

Dus, je zit met al dat slijm in je neus. Vervolgens adem je, als het goed is, weer uit via je neus. Daardoor komt er verwarmde en vochtige lucht terecht in die koude, droge stroom die je net ingeademd had. Dit zorgt ervoor dat de waterdamp in je adem condenseert en verandert in een soort vloeibare substantie. Dát water en het slijm vormen dan ophopingen in je neus. Klinkt lekker, right? Deze grote smeerboel wordt dan zelfs te veel voor de trilhaartjes in je neus, die dit normaal tegenhouden. En voilà, je krijgt een loopneus. Om dit te voorkomen kun je het beste een sjaal om je mond en neus dragen: zo is de lucht van buiten alvast wat opgewarmd.

