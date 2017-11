Aha, dit is het verschil tussen pepernoten en kruidnoten

Hoewel we allemaal een jaartje ouder worden, blijft het gezellig: Sinterklaas. Pakjesavond komt steeds dichterbij en daar komt natuurlijk het nodige lekkers bij kijken. Schuimpjes, chocoladeletters, pepernoten… of moeten we ‘kruidnoten’ zeggen?

Ze liggen al een tijdje in de schappen in allerlei varianten: kruidnoten. Yum! Toch wordt hetzelfde minikoekje ook weleens een pepernoot genoemd, maar er zit een verschil tussen beide.

Kruidnoten

Kruidnoten zijn de ronde minikoekjes met een platte onderkant die in strooigoed te vinden zijn. Niet geheel toevallig, want ze zijn wat harder dan pepernoten; dit maakt ze geschikt om te gooien. Kruidnoten worden gemaakt van tarwebloem en speculaaskruiden, wat onder andere ook peper bevat. Dat kan zorgen voor de nodige verwarring.

Pepernoten

Pepernoten zijn de koekbrokken met onregelmatige dobbelsteenvorm. Ze zijn wat taaier en smaken ook anders dan kruidnoten. Zo zit er een honingsmaak aan met een vleugje anijs. Ook lekker, maar wél anders.

Vaak zijn het dus kruidnoten die je in je mond stopt op Pakjesavond. Aha!

