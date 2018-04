Aha, dáárom zijn we bang op vrijdag de dertiende

Uh-oh, het is vrijdag de dertiende! Opgepast, want vandaag loert het ongeluk achter elke hoek. Zet alsjeblief geen ladder in onze buurt. En nee, die zwarte katten willen we ook niet zien. Maar waarom eigenlijk?

Daarvoor moeten we héél ver terug in de tijd gaan. Angst voor vrijdag de dertiende vindt zijn oorsprong in de bijbel. Judas was de dertiende man op het Laatste Avondmaal, en laat het net die Judas zijn die Jezus verraden heeft. En guess what: de kruisiging van Jezus vond plaats op Goede VRIJDAG. Hup, ‘vrijdag de dertiende’ was geboren.

Anno 2018

Maar waarom zijn we dan in 2018 nog steeds bang op vrijdag de dertiende? Dat is eigenlijk makkelijk te verklaren. Verhalen worden doorverteld van generatie op generatie, dus de angst zit gewoon in onze cultuur ingeworteld. Het bijgeloof is wel willekeurig. De ene heeft het niet met een zwarte kat omdat die gelinkt is aan een heks, de ander blijft vandaag gezellig binnen om ongeluk af te weren.

Juli

Maar we hebben ook goed nieuws voor iedereen die last heeft van paraskevidekatriafobie (a.k.a. angst voor vrijdag de dertiende): pas in juli valt de dertiende weer op een vrijdag. We hebben dus nog even…

Beeld: iStock