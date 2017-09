Afvallen? Dít moet je dan vooral niet doen

Iets te veel gesnoept op vakantie, en wil je dus wel een paar kilootjes kwijt? Op het internet is zoveel informatie te vinden over hoe je het beste kunt afvallen, dat wij het écht niet meer weten wat nou de beste manier is. Gelukkig is daar dokter Rutger met een aantal goede tips. Zó kun je het beste afvallen!



Lees ook: Hoe voorkom je een zonnesteek? Dokter Rutger geeft tips

Wil je niets meer missen van Flair? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale zomer-aanbieding: 10 nummers voor slechts €10