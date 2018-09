Goed nieuws: pesterijen op school nemen af

Vandaag is de Week Tegen Pesten van start gegaan en die begint met goed nieuws: het aantal pesterijen op scholen neemt namelijk af, zo blijkt uit nieuwe cijfers die het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Lees ook: Hartverscheurende video van Keaton (11) gaat de wereld over: ‘Waarom pesten ze me?’

In iedere klas worden momenteel één of twee kinderen gepest, zo schrijft AD.nl op basis van de nieuwe cijfers. Uit de gegevens blijkt dat het aantal kinderen dat in het voortgezet onderwijs de dupe wordt van pesterijen is afgenomen; op basisscholen blijkt het percentage gepeste kinderen gelijk. Wat opvallend is, is dat cyberpesten – ook wel online pesten of internetpesten genoemd – niet is gestegen. Wel komt het na pesterijen op het schoolplein of in de klas het vaakst voor.

5 procent

De cijfers brengen in kaart dat het aantal pesterijen op middelbare scholen is gedaald naar 5 procent. Ter vergelijking: in 2014 werd 11 procent gepest en in 2016 lag dat percentage op 8 procent. Op basisscholen blijft het pestgedrag vrijwel gelijk; 10 procent van de leerlingen heeft minimaal eens per maand te maken met pesten. Er worden vandaag de dag minder meisjes (9 procent) dan jongens (11 procent) gepest; in 2016 was dat verschil ‘niet significant’.

In het gezicht

De meest voorkomende manier van pesten is nog altijd recht in het gezicht van de kinderen; 66 procent van de basisschoolkinderen zegt op die manier gepest te worden, op middelbare scholen ligt dat percentage op 47 procent. Face-to-face pesterijen worden opgevolgd door treiterijen via internet (8 procent op basisscholen, 20 procent op het voortgezet onderwijs).

Niet terug te halen

Hoewel kinderen meer online zijn, is het percentage nauwelijks gestegen dankzij de aandacht die er voor cyberpesten is, zo stelt verantwoordelijk minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs. ‘Jongeren weten nu hoe ze daarmee om moeten gaan. Dat je iets dat je eenmaal hebt verstuurd, niet meer terug kunt halen.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: AD.nl | Beeld: iStock