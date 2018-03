9 Nederlandse films die je gezien moet hebben

Nederlandse films, televisieseries (De Luizenmoeder!) en talentenshows: we houden ervan. Hoewel er natuurlijk ontelbaar veel steengoede Britse en Amerikaanse films bestaan, kunnen onze acteurs en regisseurs er ook wat van.

Hoe fijn is het om languit op de bank te liggen en zonder al te veel moeite een film te volgen? Als je een Nederlandse opstart, hoef je je in elk geval niet meer te focussen op de ondertiteling of wat er gezegd wordt en dat neemt tóch een klein beetje inspanning weg. Flair zet een aantal Nederlandse filmtitels voor je op een rij die je niet mag missen.

1. Soof

Als er een Nederlandse film op ons favorietenlijstje staat, dan is het Soof wel. De hoofdrolspeelster – vertolkt door Lies Visschedijk – nadert de veertig en heeft alles wat haar hartje begeert, van drie prachtige kids tot een leuke vent en een goed lopend cateringbedrijf. Maar is dat hoe haar leven moet zijn?

2. Achtste groepers huilen niet

Als je op zoek bent naar een film waarbij je het niet droog kunt houden, is ‘Achtste groepers huilen niet’ de film die je moet opzetten. Akkie doet niets liever dan voetballen, maar wordt dan getroffen door leukemie. Haar klasgenoten zijn er kapot van, en smeden een plannetje hoe het meisje toch bij het voetbaltoernooi kan zijn waar ze zo graag aan mee had gedaan.

3. In Oranje

Remco is gek op voetbal en bereidt zich dan ook voor op een toekomst in Oranje. Samen met zijn vader, totdat het noodlot toeslaat.

4. De Marathon

Deze film vertelt het verhaal van vier Rotterdamse vrienden die besluiten om mee te doe aan de marathon van Rotterdam en daarvoor op zoek te gaan naar een sponsor. Iets wat nodig is om hun bedrijf niet failliet te laten gaan.

5. Costa!

Een klassieker: Costa! Met onder meer Georgina Verbaan en Daan Schuurmans in de hoofdrol krijg je van deze film spontaan zin in de zomer. En hoe vaak we ‘m ook al gezien hebben, hij blijft leuk.

6. Daglicht

De succesvolle advocate Iris ontdekt iets wat haar moeder al haar hele leven voor haar verborgen houdt, namelijk dat ze een oudere halfbroer heeft waarvan ze het bestaan niet af weet. Met een reden, want hij zit in een TBS-kliniek – omdat-ie een gruwelijke moord op zijn geweten heeft. Iris gaat op zoek naar de waarheid en dat verandert haar leven voorgoed.

7. Alles is liefde

‘Alles is liefde’ speelt zich af rondom Sinterklaas, maar de feel good film is er eentje die altijd kan. De film heeft een soort ‘Love Actually’-gevoel: net als in die film zijn er meerdere liefdeskoppel met ieder hun eigen verhaal, maar komt de boel op de één of andere manier toch samen. Grappig, romantisch en emotioneel tegelijk.

8. De gelukkige huisvrouw

Nog een pareltje met Carice van Houten in de hoofdrol (met deze actrice is een film al gauw goed, toch?). Het is een beladen film die in beeld brengt dat het krijgen van een kind niet automatisch ervoor zorgt dat je op een roze wolk terecht komt.

9. Gooische Vrouwen

Wil je een avondje alleen maar lachen? Dan zijn Cheryl, Roelien, Claire en Anouk je beste vriendinnen. Pak je zakdoekjes er maar bij, want deze feel good film bezorgt je hoe dan ook tranen – maar gelukkig wél alleen maar van het gieren.

Productie: Anouk de Boer | Beeld: Soof de film