8 x de leukste kerstmarkten in Europa die een bezoekje meer dan waard zijn

It’s the season to be jolly en daar horen uiteraard ook bezoekjes aan de kerstmarkt bij. Met je lief zwieren over de schaatsbaan, een braadworst naar binnen spelen en daarna een shotje chocoladejenever achterover slaan. Dit zijn 8 van de leukste kerstmarkten in Europa. Lees ook: Waarom je dit jaar naar de kerstmarkt in Maastricht wil

Wil je dit jaar een keer de sfeer opsnuiven op een kerstmarkt? Onze vrienden van Elle Eten vroegen aan Booking.com waar we de leukste kerstmarkten van Europa kunnen vinden. En daar hoef je duidelijk niet altijd al te ver voor te rijden.

Kerstmarkt van Praag, Tsjechië

Wat de kerstmarkt van Praag zo’n topper maakt? De kans is groot dat de stad bedekt ligt met een flinke laag sneeuw. En dat maakt alles alleen maar nóg romantischer.

Online check in done! So excited for this trip! #praguechristmasmarket #christmastime #wanderlust #travel Een bericht gedeeld door Stacey Monk (@staceymonk) op 12 Nov 2017 om 11:45 PST

Van 26 november t/m 6 januari.

Kerstmis in pretpark Tivoli (Kopenhagen), Denemarken

Scandinavië ademt kerst, en dat is in Kopenhagen duidelijk te zien. Proef van een lekkere gløgg, Deense glühwein, op de kerstmarkt van Tivoli, smul van Deense poffertjes en shop de leukste Scandinavische hebbedingetjes.

The Tivoli Gardens in Copenhagen are transformed into a Winter Wonderland from 14 Nov – 3 Jan 2015, thanks to more than 500,000 fairy lights http://ow.ly/UGYKf #TivoliChristmasMarket #TravelEuropeanLifeMagazine #Copenhagen #TivoliGardens #Luxury #Winter Een bericht gedeeld door EuropeanLife Magazine (@europeanlifemagazine) op 19 Nov 2015 om 2:10 PST

Van 15 november t/m 30 december.

Christkindlesmarkt in Nuremberg, Duitsland

Wie van kerstmarkten houdt, moet in Duitsland zijn. Geen Duitse stad zonder kerstmarkt. Degene die bovenaan op je lijstje moet staan volgens de mensen van Booking? De Christkindlesmarkt in Nuremberg, de oudste kerstmarkt ter wereld met meer dan 180 kraampjes.

Nuremberg Christkindelsmarkt. The best Christmas market in the world!! That’s last years picture, cause the well is covered this year #christkindlesmarkt #christkindlesmarktnürnberg #christmas Een bericht gedeeld door Jessie Baron (@jessieoliviab) op 28 Nov 2015 om 12:24 PST

Van 1 december t/m 24 december.

Kerstmarkt van Bath, Groot-Britannië

De grootste kerstmarkt van Groot-Britannië, met meer dan 150 kraampjes, staat in het stadje Bath.

Van 23 november t/m 10 december.

Kerstmarkt van Keulen, Duitsland

Kan je de Christkindlesmarkt in Nuremberg al van je lijstje vinken? Ook de Duitse stad Keulen heeft een prachtige kerstmarkt onder de kathedraal. Bratwurst, glühwein en een flinke portie gemütlichtkeit? Check, check, check!

Keulen ✨💫🌟 Een bericht gedeeld door lisahoogmoet (@lisahoogmoet) op 26 Nov 2016 om 11:52 PST

Van 27 november t/m 23 december.

Kerststad Valkenburg, Nederland

Gewoon in ons eigen kikkerlandje vind je Valkenburg, dé kerststad bij uitstek. Kerstparades, een met kerstspullen gevulde Fluweelgrot en veel lekkers om van te smullen.

Van 17 november t/m 23 december.

Christkindelsmärik in Strasbourg, Frankrijk

Ook in Frankrijk kan je de sfeer van de Duitse kerstmarkten opsnuiven, en al zeker in Strasbourg. Hoogtepunt van die Christkindelsmärik? De Sint-Nicolaasoptocht.

The awesomeness of a Christmas market . #strasbourg #france #strasbourgchristmasmarket #christmasmarket #gluehwein Een bericht gedeeld door Dany Mani (@dany.mani) op 15 Nov 2017 om 1:40 PST

Van 24 november t/m 24 december.

Kerstmarkt in Brussel, België

Ook bij onze zuiderburen kun je terecht voor mooie kerstmarkten. De grootste vind je in de hoofdstad van het land, Brussel. Met meer dan 240 kraampjes met kerstdecoratie, eten en glühwein, is het zeker een tripje naar het zuiden waard.

Van 24 november t/m 31 december.

Bron: Elle Eten | Beeld: Instagram & Marcel van Hoorn (ANP)