Zo verwerk je truffel in je eigen keuken

Truffels zijn een lekkere, maar dure delicatesse. Weten hoe ze je het beste kunt gebruiken om zo min mogelijk te verspillen, is daarom van groot belang. Wij zetten 6 leuke feitjes over truffels op een rijtje én laten je zien hoe je deze lekkernij kan verwerken in je eigen keuken.

Truffels zijn een beroemde delicatesse

Truffels worden door food lovers overal ter wereld gewaardeerd om hun geweldige geur en smaak en ontbreken in geen enkele sterrenkeuken. Door de intense smaak heb je niet veel truffel nodig om hem toch goed te kunnen proeven. En dat is fijn, want de beroemde knolletjes zijn erg duur. Omdat ze veel voorkomen in Frankrijk en Italië worden ze in de keukens van die landen het meest gebruikt.

Het zijn eigenlijk zwammen op bomen

Truffels zijn zwammen die onder de grond op de wortels van bepaalde bomen groeien, vrijwel alleen in het wild en in kalkrijke aarde. Voor de mens zijn ze lastig te vinden, maar door de goede reuk van honden kunnen we er toch van genieten. Truffelzoekers gebruiken meestal een zogenaamde “vanghino” of “vanghetto”, een kleine schoffel met houten handvat, om de truffels uit de grond te halen.

Zwarte truffels vs. Zomertruffels

Zwarte truffels zijn donkerbruin met bobbeltjes en zijn rijp in de winter. De beste komen uit de Périgord of Quercy in Frankrijk of uit Umbrië en Toscane in Italië. Ze groeien maar onder een paar boomsoorten, het liefst onder kleine steeneiken. Het aroma doet denken aan bosgrond en mos met een vleug hazelnoot en jeneverbes. Zomertruffels zijn eveneens zwart met bobbeltjes en worden gedurende de zomer geoogst. De smaak is vergelijkbaar met die van zwarte truffels, maar minder uitgesproken.

Witte truffels: sensationele aroma

Witte truffels zijn geelachtig van kleur en lijken een beetje op een aardappel. Het Duitse woord Kartoffel is afgeleid van het Italiaanse tartufo (truffel). Witte truffels groeien voornamelijk in de Italiaanse streek Piemonte. Door hun sensationele aroma zijn ze van alle truffelsoorten het meest gewild en het duurst.

De oorsprong van truffel in de keuken

In de Périgord en Quercy (Frankrijk) voegt de plaatselijke bevolking snippers rauwe truffel toe aan geklutste eieren, die ze op hoog vuur snel aanbakken. In Toscane en Umbrië schaven ze stukjes truffel over pasta of risotto, die ze serveren met gesmolten boter of geraspte Parmezaanse kaas. In de negentiende eeuw eigende de Franse haute cuisine zich de truffel toe, denk aan coquilles met schijfjes truffel of kwartelborst met truffelsaus. Gelukkig is truffel er nu voor iedereen!

Truffel in je eigen keuken

De smaak van truffel komt het beste tot zijn recht in relatief simpele gerechten. Pasta, aardappelen en eieren – of het nu in de vorm van een omeletje, gevulde eieren of een luxe soufflé is – absorberen de smaak erg goed. Maar truffel past ook uitstekend bij een mooi stukje rood vlees, zoals biefstuk. Om zo veel mogelijk mensen te laten genieten van de ongeëvenaarde smaak van truffel, heeft truffel-expert Oil & Vinegar een uitgebreid assortiment aan mooie truffelproducten: dunne schijfjes zomertruffel, olijfolie met witte of zwarte truffel, truffelsalsa, truffelpoeder, truffelzout, truffelcrème en truffelsaus. Ideaal voor met de feestdagen!

