Zo breng je die bijna dode plant weer tot leven

Iedere keer neem je jezelf weer voor de planten nu écht water te geven, en iedere keer zijn dezelfde planten binnen no time op sterven na dood. En dat staat wel erg zielig in je woonkamer. Daarom dé zes tips om bijna dode planten weer tot leven te wekken. You can do this!

Verpotten die boel

Een vermoeide varen of vetplant voorzien van een frisse pot met potgrond kan een groot verschil maken volgens Ashton Ritchie, tuinexpert bij Scotts Miracle-Gro. Neem een pot die net een maat groter is, want dat geeft de wortels van de planten de ruimte om te groeien en groter te worden.

Superfood

Planten hebben net als jij ook gezonde voeding nodig, dus vervang je oude potgrond eens door iets van betere kwaliteit. Je kunt ook kunstmest gebruiken – kies dan alleen voor een variant die de wortels van je plant niet te veel in één keer voedt. Twijfel je? Vraag dan gewoon raad bij het tuincentrum, daar kunnen ze je sowieso helpen!

Little miss sunshine

Als je plant echt bijna dood is, kan het verplaatsen van de plant naar een zeer zonnige plek in huis helpen. Geef de plant een korte tijd 100% zonlicht, tot deze hersteld is. Belangrijk: als je plant nog normaal in leven is, richt deze tactiek juist schade aan.

Mag het wat minder?

Water geven is toch wel heel erg belangrijk, wil je die nieuwe groene aanwinst in leven houden. Maar een plant heeft ook een zogenoemde slapende periode, waarin hij veel minder water nodig heeft dan anders. Onderzoek wanneer die periode bij jouw type plant is, en voorkom dat je je plant laat verdrinken.

Lekker laten broeien

Sommige planten hebben een vochtigere omgeving nodig, die je – hopelijk – liever niet in je eigen huis creëert. Om dat wel te kunnen doen voor je plant, kun je een broeikas namaken. En dat doe je zo: plaats een klein plastic zakje over de plant heen en laat deze vier tot vijf dagen zitten om de benodigde omgeving na te bootsen.

Allemaal beestjes

Als de bladeren of stelen van je plant gevlekt zijn of er zwak uitzien, kunnen beestjes daar de oorzaak van zijn. Volgens experts kun je van deze ongewenste bezoekers af komen door de bladeren zachtjes af te vegen of te besproeien met een milde oplossing van water en zeep.

