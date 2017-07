5x Uitjes die zowel voor je kind als voor jou leuk zijn

Hoewel het weer het niet altijd even goed laat zien, is de vakantie in volle gang. Om deze leuk te spenderen helpen wij je een eindje op weg met deze tips!

Lees ook: 70 procent van de vrouwen bepaalt de vakantiebestemming

Je wilt natuurlijk maar wat graag tijd met je kinderen doorbrengen, maar hoe fijn zou het zijn als je wat dingen kunt doen die ook voor jou leuk zijn. Het hoeft niet duur te zijn en is zelfs bijzonder simpel. Wij hebben een aantal tips voor je op een rijtje gezet.

Bioscoop

Een perfect uitje voor met de kinderen. Stiekem kunnen wij natuurlijk nog net zo van Disneyfilms genieten als vroeger, dus is dit voor ons zeker geen straf!

Sport

Zeker in de vakantie snoepen we vaak wat meer en moeten er zo nu en dan wat calorieën verbrand worden. Nu is het niet aan te raden je vijfjarige mee te nemen naar je spinningklasje, maar er zijn tal van sportieve activiteiten die jullie wel samen kunnen doen. Dansen bijvoorbeeld, of voetballen. Je bent lekker bezig en raakt dat taartje van bij de koffie kwijt, wat wil je nog meer?!

Zwemmen

Een beetje in het verlengde van de vorige tip, ligt zwemmen. Oké, het omkleden kan soms een hele crime zijn, maar als jullie eenmaal in het water dobberen of van de glijbaan glijden, ben je verzekerd van een aantal uur plezier samen. Over het omkleden achteraf, moet je dan vooral nog maar even niet nadenken.

Bakken

Met de juiste verdeling van taken is het hartstikke leuk dit met je kind te doen. Zij vinden het geweldig om hun mama een handje te helpen en zullen vol trots de lekkernij uitdelen of er, net als jij natuurlijk zelf heerlijk van smullen.

Knutselen

Knutselen alleen voor kinderen?! Welnee, volwassenen doen dat ook en met een mooi woord noemen we ons knutselwerkje dan een DIY. Zoek wat leuke ideeën op op onze site om je te laten inspireren en ga samen lekker aan de gang!

Wil je niets meer missen van Flair deze zomer? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10 x Flair voor € 10!

Bron: Metro UK