5 tips voor een kortere werkdag

Is het mogelijk om in minder tijd méér werk te verrichten? Dat klinkt ietwat verraderlijk, want dat betekent dat je harder moet werken om eerder klaar te zijn. Maar hoe lekker zou het zijn als je daardoor tijd over houdt voor leuke dingen? Wij geven een aantal tips voor een kortere werkdag.

Vorige maand kon je al lezen dat nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat we maar drie uur per dag daadwerkelijk aan het werk zijn. Dat heeft deels te maken met onze (korte) spanningsboog en deels te maken met de slechte gewoontes die we daardoor ontwikkelen. We hebben maar concentratie en productiviteit voor drie uur. Stel je voor dat iedere werkdag maar drie uur zou duren, héérlijk! Met deze tips kom je absoluut in de buurt

Blok je tijd

De reden dat je aan het eind van de dag niet al je to do’s kunt afvinken, heeft alles te maken met (slecht) time management. Slecht time management is daarop weer een gevolg van te veel willen op één dag. Te veel taken is nooit goed, de kunst is om je taken te prioriteren. Het is daarom belangrijk om je tijd te blokken per taak. Te beginnen met de belangrijkste taak natuurlijk.

Stop met onzin

Zeg nou eerlijk, zijn alle taken echt even belangrijk? En moeten alle taken echt uitgevoerd worden? Bekijk welke taken écht uitgevoerd moeten worden en voorrang hebben en zeg tegen de rest van de taken ‘nee’.

Stop met kletsen

De grootste tijdverspilling tijdens het werk is kletsen. Nu begrijpen wij heus dat een muisstille werkplek niet heel motiverend werkt. Daarentegen, een drukke werkplek betekent vaak ook een onproductieve werkplek, zeker als er om je heen gekletst wordt. Stel daarom een kletsvrije zone in. Zorg dat je je belangrijkste taken uitvoert met een koptelefoon op, zodat je je kunt afzonderen van de rest van de wereld. Spotify heeft bijvoorbeeld heerlijke ‘focus’ lijstjes, waardoor je concentratie per klank toeneemt.

Maak je persoonlijke leven simpeler

Het mag geen geheim zijn dat het opschrijven van dingen zorgt voor overzicht. Daarom zweren wij bij de to do lijstjes op onze redactie. Maar, je kunt je leven nóg overzichtelijker en dus simpeler maken. Schrijf alles wat je doet op. Hoeveel water je hebt gedronken, hoeveel keren je hebt gesport, welke afspraken je hebt. Overzicht = inzicht en hierdoor creëer je je eigen voorsprong.

Geef je dagen kleur

Als je ieder uur van de dag een andere kleur zou moeten geven, waar zou elke kleur dan voor moeten staan? Zou één kleur overheersen of zou je juist heel veel verschillende kleuren zien? Kleur je dagen in en maak hierdoor je schema tastbaar. Hierbij moet je niet alleen je to do’s in plannen, maar ook je vrije tijd in kleuren. En, vóórdat je je werkdag afsluit, plan je drie to do’s voor de volgende dag in. Hierdoor weet je op voorhand al wat je te wachten staat.

