5 slimme manieren om minder in de keuken te hoeven staan

Sómmige vrouwen zijn gek op koken en spenderen voor hun plezier uren in de keuken om de meeste bijzondere gerechten in elkaar te flansen. Anderen (that’s us) zijn er iets minder fan van. Daarom delen we vandaag 5 tips, waarmee je op een creatieve manier minder in de keuken hoeft te staan – terwijl je wel iedere dag lekkere maaltijden op tafel zet.

Lees ook: Pasta koken in één minuut, zo doe je dat!

Kook in grote hoeveelheden

Terwijl je nu waarschijnlijk iedere dag alle ingrediënten voor het avondeten bereidt, raden we je aan om dat voortaan anders aan te pakken. Kook in grote hoeveelheden pasta, rijst of aardappelen, zodat je deze later die week zó uit de koelkast kunt pakken. En zo kun je er een heel ander gerecht mee maken, en bespaar je tijd door niet wéér pasta of rijst te hoeven koken.

Kies recepten met inactieve tijd

Kies voor recepten die je zó in elkaar hebt geflanst en die vervolgens lang in de oven moeten staan, in plaats van gerechten waar je een half uur bij de pan moet blijven staan. Want in de tijd dat het gerecht in de oven staat, kun je allerlei andere dingen van je to-do-lijstje afwerken. Winning!

Investeer in een grote(re) vriezer

Vanaf nu wordt de vriezer je nieuwe beste vriend. Kook dubbel zoveel van een gerecht, en vries de overige porties in. Zo hoef je alleen het gerecht op tijd te laten ontdooien, en heb je toch een gezond en zelfgemaakt gerecht op tafel staan.

Zorg voor een volle voorraadkast

Zorg ervoor dat je een volle voorraadkast hebt, waarin allerlei potten en blikken staan met producten die je zó kunt gebruiken. Doperwtjes, mais, kikkererwten en witte bonen; allemaal producten die uit blik heerlijk smaken. Door deze te gebruiken hoef je de producten niet eerst te laten weken of koken, en kun je gelijk aan de slag.

Gebruik de waterkoker

Dit gaat je zoveel tijd schelen! Wanneer je groenten of granen wilt koken, moet het water dikwijls éérst aan de kook worden gebracht. In de pan kan het koken van water erg lang duren, terwijl het in de waterkoker in een paar minuutjes gepiept is. Dit scheelt je gemakkelijk tien minuten in de keuken.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: Pure Wow, Uitpaulineskeuken. Beeld: Giphy, Sanoma Beeldbank