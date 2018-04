5 redenen waarom je een vakantie naar Menorca moet boeken

De meeste toeristen hebben hun weg naar Menorca nog niet gevonden, dus verwacht op dit ongerepte eilandje (vijf keer zo klein als Mallorca, maar wel groter dan Ibiza) een mix van authentieke en stijlvolle adresjes. Onze top vijf:

1. Op naar het strand

Ons vitamine D-tekort opkrikken doen we het liefst op Platja de Binibequer. Eerst genieten van de zon, om dan af te koelen in de heerlijke chiringuito Los Bucaneros. In dit voormalige vissershutje geniet je van simpele dagschotels en ijskoude drankjes, met je tenen in het zand en het mooiste uitzicht. Ben je het strand beu? Flaneer dan door Binibeca Vell, waar je je vergaapt aan typische huisjes uit de jaren zeventig.

2. Eten met een view

Dineren tussen de locals doe je nergens beter dan bij het heerlijke Cap Roig (Restaurantcaproig.com), een restaurant zonder franje dat al meer dan dertig jaar het beste seafood van het eiland serveert. De gerechten zijn verser dan vers (check de gegrilde inktvis!) en je eet er met een uitzicht waar je u tegen zegt. Dit is nou echt vakantie! Cocktails proeven en de benen losgooien doe je bij Cova d’en Xoroi (Covadenxoroi.com), een chique bar die op een klif is gebouwd. Dé plek om de zon in de zee te zien zakken.

3. Wining & dining

Ware wijnliefhebbers kunnen echt niet om Binifadet (Binifadet.com) heen. Dit mooie wijndomein op het platteland is al jaren in handen van dezelfde familie. Struin er door de wijngaarden, ontdek hoe hun wijn wordt gemaakt en proef erop los in de wijnbar of het restaurant. Er is een fijn terras waar je tot in de late uurtjes kunt proosten.

4. Ga op chic

Torralbenc (Torralbenc.com) is het mooiste, maar ook een van de prijzigste hotels op het eiland (reken op driehonderd euro per nacht). Ons advies? Slaap eerst in een betaalbare Airbnb, om daarna de vakantie in deze voormalige boerderij glorieus af te sluiten. Geen blingbling, wel natuurlijke materialen en heel veel stijl. Relax aan het zwembad, boek een massage en laat je in de watten leggen, eet in de romantische binnentuin (tip: dat kan ook als je er niet slaapt) en ga paardrijden bij zonsondergang. Magisch…

5. Shoppen in Mahón

In Mahón, de hoofdstad van Menorca, zijn een paar plekken die je aandacht meer dan verdienen. Shop je nieuwe vakantieoutfit bij La Cereria (Lacereriamenorca.com) en zoek een paar nieuwe espadrilles uit bij BOBA’s (Facebook.com/bobasmenorca). Foodies moeten naar de Mercado de Pescados, waar je supervers eten inslaat bij verschillende kraampjes en dat vervolgens oppeuzelt op de charmante binnenplaats. Eet smakelijk!

