5 mustreads voor een lange hete zomer

Wat is er fijner dan bungelend in je hangmat een bloederige thriller lezen? Of op een strandbedje te smelten bij een romantisch verhaal? Mustreads voor in je vakantiekoffer.

Journalist Karine Claassen tipt Noem me bij jouw naam van André Aciman

‘Wanneer ik aan de zomer denk, denk ik aan: buiten gezellig tafelen, wijntjes drinken met vrienden terwijl je tot diep in de nacht praat over het leven en je een heerlijke lauwwarme bries door je haren voelt waaien. Zomer doet me ook denken aan liefde: alles voelt mooier, intenser en gelukkiger. Daarom raad ik ook dit boek aan. Noem me bij jouw naam is een prachtig liefdesverhaal dat zich afspeelt in een fantastische setting: Italië in de jaren tachtig. Het is niet zomaar een liefdesverhaal. Het is een ode aan verboden liefde. Hoewel het boek daar niet op het irritante af op focust (gelukkig maar) gaat het over een in die periode niet geaccepteerde liefde tussen twee mannen die ook nog eens veel verschillen in leeftijd. Het is een prachtige, poëtische vertelling over twee mensen die…verliefd worden. Over de pijnlijke en de mooie dingen, de passie en het plezier die je hebt als je elkaar net leert kennen. Voor iedereen vast herkenbaar, los van je geaardheid. Dàt maakt het boek ook zo waanzinnig goed. Wat is er mooier dan je ergens op een stil strand te laten meeslepen door een meesterwerk! En oh ja: zet een doos tissues naast je zonnebrandcrème.’ ‘Noem me bij jouw naam’ koop je hier.

Flair-eindredacteur Maartje Fleur tipt Leerschool van Tara Westover

‘Dit is een autobiografie van een jonge Amerikaanse vrouw die opgroeit in een groot en geïsoleerd Mormoons gezin. De kinderen moeten werken op de schroothoop van hun vader, mogen niet naar school of een dokter. Toch weet Tara met zelfstudie te bereiken dat ze naar de universiteit kan. Langzamerhand komt ze erachter dat hoe ze opgroeide bizar is, en ze zich van haar ouders en achtergrond moet losmaken om verder te kunnen. Dat valt niet mee want ze houdt wel van haar familie. Het is een eerlijk en verbijsterend verhaal dat ik met tranen in mijn ogen heb gelezen.’ ‘Leerschool’ koop je hier.

Lezeres Marieke van Hardenberg tipt De afdeling van Tammy Cohen

‘Tammy Cohen is een nieuwe ster aan het thrillerfirmament. Dit lekker weglezende boek gaat over de Engelse Hannah, een patiënte in een psychiatrische inrichting. Je zou verwachten dat je daar veilig bent, maar de ene na de andere patiënt komt er onder verdachte omstandigheden om het leven. Ondertussen kom je erachter waarom Hannah in de inrichting zit, en dat is minstens zo spannend. Ik heb echt genoten van deze thriller.’ ‘De afdeling’ koop je hier.

Saartje van het blog Miss Fabuleus tipt De eerste dag van David Nicholls

‘Er zijn boeken waarvan je al bij de eerste pagina weet dat je het gaat verslinden. De eerste dag van David Nicholls is er absoluut zo eentje. Je maakt kennis met Dexter en Emma op de dag dat ze elkaar voor het eerst ontmoeten, 15 juli 1988. Vervolgens springt elk hoofdstuk een jaar vooruit in de tijd, telkens naar een 15de juli. Ondanks de grote tijdssprongen tussen de hoofdstukken word je meegesleurd in de levens van deze twee geweldige hoofdpersonages. Wat ooit leek te beginnen als een onenightstand, leidt tot veel meer… Een boek vol liefde, vriendschap, drama en humor.’ ‘De eerste dag’ vind je hier.

Annelies van het blog Boekboetiek tipt De Droogte van Jane Harper

‘Deze thriller, een ijzersterk debuut, speelt zich af in een door droogte geteisterd plattelandsstadje in Australië. Een man vermoordt zijn vrouw en zoontje en pleegt daarna zelfmoord. Niets is daarna nog wat het lijkt. Iedereen heeft wel wat te verbergen, maar in een klein stadje blijft niets lang geheim. De broeierige hitte en de droogte zijn bijna tastbaar en versterken het beklemmende gevoel dat dit boek je geeft. De Droogte houdt je gegarandeerd een paar uur aan je strandstoel gekluisterd.’ ‘De Droogte’ is hier verkrijgbaar.

