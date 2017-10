5 feitjes over stof die je nog niet kent

Een blinkende vloer, glimmende kastjes en een kruimelvrij vloerkleed: niets is fijner dan een schoongemaakt en opgeruimd huis. Je hoopt er altijd zo lang mogelijk van te mogen genieten, maar geheel stofvrij blijft het nooit lang.

We ergeren ons er mateloos aan, maar wat weten we nu eigenlijk van stof? Er zijn een hoop feitjes over de dwarrelende deeltjes die je niet kent. De komende vijf, bijvoorbeeld. Welke wist jij al wel?

Money, money, money

Stof ontstaat voor nop, maar het kan je wel geld kosten. Hoe? Stof zorgt ervoor dat bijvoorbeeld een radiator zo’n 30 procent minder krachtig is. Houd ‘m schoon door er eens in de zoveel tijd een doek overheen te halen en met een föhn de dwarrelende stof weg te blazen.

Je stofzuiger de boosdoener?

Wanneer je stofzuigerzak vol is, zal je merken dat de zuigkracht van je stofzuiger minder optimaal is. Maar een volle stofzuigerzak en een vies filter kunnen er bovendien voor zorgen dat de stof uit de zak in het rond spuit. Het is verstandig om de filter eens per maand schoon te maken en de zak te vervangen wanneer deze voor driekwart vol is.

We kunnen niet zonder

We kunnen niet met, maar we kunnen ook niet zonder. Stof bevat namelijk pollen die door de lucht zweven en op die manier bloemen bestuiven. Bovendien zouden wolken niet kunnen bestaan zonder stof, wat betekent dat er eigenlijk geen leven mogelijk is zonder de grijze plukken. Wie had dat gedacht?

6 milligram per vierkante meter

In ieder huis is altijd stof aanwezig, namelijk zo’n 6 milligram per vierkante meter. Dit wordt echter pas zichtbaar na ongeveer een week. But don’t worry, het betekent niet dat je daarom iedere dag moet stofzuigen of afstoffen. Eens per week is voldoende.

Geef je planten niet de schuld

Als je de bladeren van je geliefde plant van dichtbij bekijkt, zal je zien dat er vaak een laagje stof op ligt. Planten verhogen de vochtigheidsgraad en de kleine watermoleculen die daarbij vrijkomen, kunnen in aanraking komen met stof. Dit zorgt ervoor dat de stofdeeltjes zwaarder worden en op de bladeren blijven liggen. Maar planten veroorzaken zelf dus geen stof.

Bron: Helpling | Beeld: Shutterstock