Spoiler alert: 5 ontwikkelingen uit Fifty shades deel 3

Fifty shades darker is nog maar een maand uit en wij kunnen nu al bijna niet meer wachten op het derde en laatste deel. In dit derde deel, Fifty shades freed, vallen alle puzzelstukjes op hun plek. Maar daar gaat nog wel wat drama aan vooraf.

We hebben slechts enkele beelden uit Fifty shades freed gezien, en we weten nu al dat ons nog heel wat te wachten staat. Begint het bij jou al te kriebelen? Lees dan snel verder. Deze ontwikkelingen staan nog op het programma.

1. Ana is zwanger

In de film gaat Anastasia naar het ziekenhuis om voor haar stiefvader Ray te zorgen, maar hier komt ze voor een verrassing te staan. Ze krijgt namelijk te horen dat ze zwanger is. Haar wederhelft Mr. Grey is hier niet zo blij mee en hij verwijt haar dat ze expres zwanger geworden is.

2. De stalker van Anastasia is terug

In Fifty shades darker leren we Jack Hyde, de voormalige baas van Ana, kennen. Al snel werd duidelijk dat Jack een gevaarlijk kantje heeft en ook in de derde film is het koppel nog niet van hem af. Hij probeert Ana te ontvoeren, maar als dit niet lukt, richt hij zijn pijlen op Mia (de zus van Christian).

3. Ook Mrs. Robinson zorgt voor problemen

Mrs. Robinson kan haar ex-lover maar niet loslaten en uit wraak betaalt ze de borg van de gevaarlijke Jack als hij in de gevangenis terechtkomt.

4. Christian ontdekt een duister geheim

In de voorbije films is Christian redelijk vaag over zijn verleden. We weten ondertussen dat Mr. Grey geadopteerd is, maar wat hij zelf niet wist, is dat hij samen met Jack in hetzelfde kindertehuis gewoond heeft.

5. Er is een happy ending

In Fifty shades darker krijgen we te maken met heel wat drama, maar Christian en Ana worden hier uiteindelijk alleen maar sterker van. In het boek spoelen ze de tijd door en krijgen we te zien hoe het leven van het koppel er twee jaar later uitziet. Resultaat? De twee zijn de verjaardag van hun zoontje Theodore aan het vieren, terwijl Ana opnieuw zwanger is, deze keer van een dochtertje.

Fifty shades freed komt uit in februari 2018.

