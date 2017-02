4 podcasts die je zeker moet luisteren

Podcasts zijn een nieuwe trend en wij zijn fan! Misschien ben jij al lang verslaafd aan podcasts. Of heb je juist nog nooit van dit hele fenomeen gehoord? Of je nou een beginner bent of een ware veteraan op het gebied van podcasts deze 4 podcast moet je zeker eens uitchecken!

Wat is een podcast?

Het woord podcast is een samentrekking van iPod en broadcast. Een podcast is dan eigenlijk ook niets meer en niets minder dan een uitzending die je op je iPod kunt luisteren (of op je iPhone, smartphone, mp3-speler of computer). Podcasts kunnen over van alles en nog wat gaan en kunnen heel verslavend zijn, dus weet waar je aan begint 😉

Podcasts zijn natuurlijk perfect om naar te luisteren tijdens je dagelijks trein of autoritje, tijdens het koken of op je vrije zondagmiddag. Onderstaande podcasts kunnen we zeker aanbevelen

Define The Relationship (DTR)

De DTR-reeks is uitgebracht door Tinder in samenwerking met Gimlet Creative en gaat over daten in het digitale tijdperk. In elke aflevering wordt een ander thema aangesneden. Zo gaat de eerste aflevering over het simpele woordje ‘hey‘. Met dit drieletter woord beginnen de meeste gesprekken op de populaire datingapp, maar werkt dit eigenlijk wel als openingszin?

Serial

Van de Podcast-reeks Serial zijn inmiddels twee seizoenen. In elk seizoen wordt een waar gebeurd verhaal helemaal uitgeplozen. In seizoen één wordt de verdwijning van een middelbare scholier opnieuw onderzocht. In seizoen twee praten ze met een Amerikaanse militair die in Afghanistan door de Taliban gevangen genomen werd. Hij werd gered door het Amerikaanse leger, maar daarna gevangen gezet als deserteur. Tijdens het beluisteren van Serial zul je gegarandeerd op het puntje van je stoel zitten!

Mystery Show

In Mystery Show probeert de presentatrice Starlee onopgeloste mysteries op te lossen door de oplossing te googlen. Een verrassende aanpak die zorgt voor een ontzettend originele podcast.

Invisiblia

In Invisiblia onderzoeken ze de krachten die onbewust een groot deel van ons leven bepalen zoals: vooronderstellingen, emoties, ideeën en geloof. Hoe sterk laten we ons bijvoorbeeld beïnvloeden door de sociale norm? En maken kleren echt de man? In Invisiblia zoeken ze het uit!

Lees ook:

6 kleine veranderingen die je week beter maken

15 foute dingen die mannen doen op datingapps

Deze 10 apps zuigen de batterij van je telefoon ongemerkt leeg

Bron: debestesocialmedia