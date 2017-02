4 manieren om jouw kleintje voor te bereiden op een broertje of zusje

Als jij voor de tweede keer zwanger bent – gefeliciteerd Beyoncé! – dan weet je dat het een iets andere ervaring is. Was je de eerste keer nog vooral bezig met allerlei praktische bezorgdheden, deze keer weet je – als ervaren rot in het vak – wat je kunt verwachten.

Dat wil overigens niet zeggen dat een tweede kindje krijgen allemaal smooth sailing is, want hoe zou nummer 1 reageren op de komst van een broertje of zusje? De afgelopen periode kon jullie pride and joy namelijk rekenen op de onverdeelde aandacht van mam en pap.

Gelukkig zijn er een aantal handige tips om je kleintje op de komst van een broertje of zusje voor te bereiden.

1 Voorlezen

Boekjes over de zwangerschap, maar ook boeken over het krijgen een zusje of broertje zijn er meer dan genoeg en helpen om alvast een beetje aan het idee te wennen.

2 Andere baby’s

Probeer af en toe eens af te spreken met een vriendin die een baby’tje heeft. Laat jouw zoon of dochter goed kijken en probeer direct een paar regels af te spreken. Bijvoorbeeld: “We raken de baby alleen maar aan bij zijn voetjes of zijn buikje, pas op voor de oogjes.” Door jouw kindje alvast te laten oefenen met de rol van ‘grote broer of zus’ creëer je vertrouwen en zelfvertrouwen.

3 Maak het persoonlijk

Volgens experts is het beter om het te hebben over “jouw babybroertje” in plaats van “de baby”. Kinderen zouden nieuws eerder oppikken als ze zelf een rol in het verhaal spelen.

4 Niet te vroeg

Sommige adviseren om te wachten tot de babybuik goed zichtbaar is, anderen raden juist aan om er een specifiek moment aan te binden (“als het zomervakantie is, komt de baby”). Zorg dat je kleintje tijd heeft om aan het idee te wennen, maar doe het niet te vroeg – om onbegrip te vermijden.

Lees ook:

Bron: PureWow