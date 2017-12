3 verrassende feiten over decemberkindjes

Is jouw kindje geboren in de maand december? Dan is er nog een reden om extra fan te zijn van de toch al feestelijke decembermaand. Flair verzamelde 3 verrassende feitjes, over baby’s die geboren zijn in december. En dít zijn ze!

Ze zijn minder snel geïrriteerd

Gek genoeg schijnen winterkindjes juist heel vaak een zonnig karakter te hebben. Onderzoek wijst uit dat kindjes die geboren zijn in december, minder snel last hebben van stemmingswisselingen of woede-uitbarstingen. Prijs jezelf gelukkig, mommy!

Het zijn vaak sportieve kinderen

Is jouw kindje geboren in een van de wintermaanden? Dan is het een goede tip om hem of haar op te geven voor een sport, wanneer het die leeftijd heeft bereikt. Want decemberkindjes zouden meestal sportieve kinderen zijn. Hoe dit kan is onbekend, maar wetenschappers vermoeden dat het te maken heeft met de de grote hoeveelheid vitamine D die mommy’s to be van winterkindjes krijgen tijdens hun zwangerschap in de zomer.

Hun verjaardag wordt vaker vergeten

Dit is niet echt leuk, maar kindjes die geboren zijn in de drukke decembertijd hebben het gevoel dat hun verjaardag vaak wordt vergeten. Onderzoek wijst uit dat maar liefst een derde van de decemberkindjes weleens vergeten is tijdens een verjaardag. Hetzelfde onderzoek toont aan dat de cadeautjes die kinderen ontvangen, meestal in Sinterklaas of kerst pakpapier verpakt zitten. En dat zouden ze dus helemaal niet leuk vinden, wat wij best begrijpen!

Bron: Pure Wow. Beeld: Sanoma Beeldbank