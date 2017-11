3 geheimen van moeders die altijd op álles voorbereid zijn

Als moeder moet je flink wat ballen in de lucht houden. Iedere moeder is in onze ogen een superwoman, maar toch kan het gebeuren dat je iets vergeet. Hoe zorg je ervoor dat je niet voor verrassingen komt te staan? Flair verzamelde tips van georganiseerde moeders!

Ze hebben een overvolle voorraadkast

Voorkom dat je ineens geen billendoekjes of toiletpapier meer in huis hebt en zorg dat je voorraadkast altijd goed is gevuld met (droge) etenswaren, schoonmaak- en babyspullen. Dan hoef je de billen van je kind niet met een natte handdoek schoon te maken, en heb je altijd wel iets in huis als je geen tijd meer hebt om boodschappen te doen.

Ze hebben een speciale la voor speciale gelegenheden

Nee, we hebben het niet over een bijzondere deur naar een sprookjesland. Waar we het wél over hebben? Over een lade in je kast, waarin je allerlei kaarten voor bijzondere gelegenheden bewaart. Kom je er ’s avonds achter dat je vergeten bent een verjaardagskaart voor de juf te kopen? Dan zoek je zonder zorgen een gepaste kaart uit. Scheelt je zo veel tijd!

Ze gaan nooit de deur uit zonder back-up

Zorg dat je altijd naar buiten gaat met een extra setje kleren voor je kids. Of in ieder geval een extra broek. Zo voorkom je dat je na een valpartij halsoverkop richting huis moet, terwijl je eigenlijk nog een afspraak met de tandarts hebt staan.

