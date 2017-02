uit deze 3 dingen bestaat de ochtendroutine van succesvolle vrouwen

Dat de ochtend een belangrijk moment van de dag is, dat wisten we al. Net zoals dat je het ontbijt nooit moet skippen. Maar welke dingen moet je nu écht doen in de ochtend, om iedere dag tot een succes te maken?

Wij kunnen ook nog wel bedenken dat het niet écht bevordelijk voor je productiviteit en stressniveau is, om gelijk na het afgaan van je wekker je mailbox te openen. En toch gebeurt het ons maar al te vaak, dat we met onze tandenborstel in de hand onze inbox aan het legen zijn. Niet oké.

Volgens Prevention hoef je maar drie eenvoudige dingen te doen, waarmee je je dag in een handomdraai tot een succes maakt. En dít zijn ze!

Maak een overzichtelijke to-do list.

Begin niet als een kip zonder kop allerlei dingen door elkaar te doen, maar begin de dag door een overzichtelijk takenlijstje op te stellen. Zet de belangrijkste taken bovenaan, maar vergeet ook de kleine dingen niet op te schrijven. Wanneer je een taak gedaan hebt, mag je er een grote streep door zetten. Geloof ons, de joy die je voelt wanneer het hele lijstje is gedaan is zó fijn!

Begin de dag met een dansje

We schreven eerder al dat het draaien van muziek in huis zou bijdragen aan een gelukkig leven. Maar dat blijkt niet het enige te zijn, want het afspelen van een happy playlist in de ochtend, zorgt er ook nog eens voor dat je een stuk productiever bent. Je brein zou door vrolijke muziek gelijk ‘aan’ gaan staan, waardoor je direct vol energie aan de slag wilt gaan. Just dance!

Lees inspirerende woorden

Niet gelijk gaan haten, want we begrijpen best dat dit heel suf klinkt. Maar denk eens na; het lezen van inspirerende uitspraken van succesvolle mensen kan je soms nét even die motivatie geven die je mist. Verzamel dus een lading quotes van jouw grote voorbeelden en lees die voor je aan die lange to-do list begint.

Have confidence in your choices and stay fearless.💥 #girlboss A post shared by Girlboss® (@girlboss) on Feb 6, 2017 at 12:47pm PST

Bron: NSMBL, Prevention

