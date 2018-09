Onderzoek wijst uit: Burendag zorgt voor meer samenhang

Hoera! Het is Burendag. Ga jij vandaag wat leuks ondernemen met de buurt? Onderzoek wijst namelijk uit dat deelnemen aan Burendag zorgt voor meer samenhang in de buurt.

Het is alweer tijd voor de dertiende Burendag van Nederland. Wat ooit begon als een dag waarop 500 buurten mee deden, is inmiddels uitgegroeid tot een evenement dat gevierd wordt door wel 1 miljoen Nederlanders. En dat is niet zonder reden.

Oranje Fonds

Uit onderzoek van het Oranje Fonds, de medeorganisator van Burendag, blijkt dat het zorgt voor meer samenhang in de buurt. Zo geeft 40 procent van de Burendag-deelnemers uit eerdere jaren aan dat er door Burendag meer contact in de buurt is ontstaan. Daarnaast kennen de deelnemers meer mensen, bedenken zij vaak nieuwe plannen om iets te veranderen in de buurt en zorgen zij voor elkaar bij ziekte of ouderdom. Dus, met welke buurman -of vrouw ga jij vandaag wat leuks doen?

Beeld: iStock