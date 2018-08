Mooi of lelijk? IKEA lanceert nieuwe collectie met rebelse designer

Mooi of lelijk? De meningen over IKEA’s nieuwe limited collectie FÖREMÅL die in september gelanceerd wordt zullen verschillen. De meubelgigant werkte daarvoor samen met de rebelse Zweedse designer en artiest Per B Sundberg.

FÖMERÅL bestaat onder andere uit kussens, een kandelaar in de vorm van een hond, vazen, opbergdoosjes, een dienblad en kandelaar ineen en een tapijt met opvallende patronen. Volgens designer Per B Sundberg zijn veel van de producten ‘conversation pieces’. Spullen waarover je de discussie kan voeren of ze mooi of lelijk zijn.

10 euro

“Ik houd ervan om verschillende dingen te doen en om te spelen met de verwachtingen van mensen”, aldus Sundberg. “Nu kan ik een dienblad maken dat industrieel wordt geproduceerd en wordt verkocht voor minder dan 10 euro, waarmee het toegankelijk is geworden voor een groot publiek.”

Zie hieronder alvast een klein voorproefje en vorm je eigen mening. Mooi of lelijk?

