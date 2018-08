Madurodam organiseert eigen (mini) marathon

Na grote wereldsteden als New York, Amsterdam en Rotterdam, komt Madurodam nu met haar eigen stadsmarathon. Net als bij andere stadsmarathons lopen de deelnemers op zondag 7 oktober de traditionele 42 kilometer, althans, op de schaalverhouding waarin Madurodam oorspronkelijk gebouwd is.

Aangezien de schaal waarop Madurodam gebouwd is 1:25 is, blijft er van de 42 kilometer nog maar weinig over. De deelnemers lopen, als ze ervoor kiezen om één rondje te lopen, 1,69 kilometer. De sportievelingen onder ons mogen ook twee of drie rondjes lopen. Gelukkig gaat het bij deze marathon niet alleen om de prestatie, maar ook om het steunen van een goed doel.

De opbrengsten van de loopwedstrijd, waaraan zowel kinderen als volwassenen mee mogen doen, gaan naar de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK).

Beeld: iStock