Op vakantie naar Bali? Dít is de beste tijd

Lekker van de zon genieten in Bali, wie wil dat nou niet. Het is geen wonder dat zoveel Nederlanders jaarlijks afreizen naar deze prachtige vakantielocatie. Maar wat is nou de beste periode om op vakantie te gaan naar Bali?

Wie op reis gaat naar Bali moet van tevoren met een aantal dingen rekening houden. Zo vindt niemand het leuk om op vakantie dagenlang regen te hebben. Daarvoor ontvluchten we Nederland juist in onze vrije periode.

Helaas kent Azië wel een regenperiode, dus het is handig daar rekening mee te houden bij het boeken. Het regenseizoen begint officieel in oktober/november en duurt tot april, maar deze tijden kunnen in de praktijk natuurlijk een beetje afwijken. De gemiddelde temperatuur ligt vaak rond de 30 graden, ongeacht het seizoen.

Welke maanden kan je het beste op reis naar Bali?

Maar wat zijn nou precies de maanden wanneer je het beste naar Bali kan gaan? Hier staan ze op een rijtje:

Januari

Het is erg benauwd en je niet nog vol in het regenseizoen. Het kan wel afkoelen door de regel. Vanwege de kerstvakantie is het met name de eerste helft van januari nog erg druk.

Februari

In februari kan het weleens continu regenen. Deze maand wordt dan ook gezien als het hoogtepunt van het regenseizoen. De benauwdheid zal wel minder zijn dan in januari.

Maart

Het einde van het regenseizoen is in zicht. Er zijn nog wel regenachtige dagen, maar een stuk minder.

April

Jeej! Het regenseizoen is voorbij. Natuurlijk is het niet helemaal droog, maar het ergste is geweest. Het kan deze maand wel weer erg benauwd zijn.

Mei

Het is winter in Bali. En dat is gelukkig niet de winter die wij gewend zijn. Het regent amper en de benauwdheid is verdwenen.

Juni

Dit is een hele fijne maand. Er is geen benauwdheid en het regent vrijwel niet.

Juli

Ook dit is een goede maand om naar Bali te gaan. Het enige probleem: de drukte. Het klimaat daarentegen is perfect.

Augustus

Deze maand kent dezelfde situatie als juli. Het weer is heerlijk maar vanwege de zomervakantie is het erg druk op het eiland.

September

De benauwdheid begint in september weer toe te nemen. Het regent nog niet echt, maar de lucht wordt steeds vochtiger. De zomerdrukte zwakt overigens wel wat af.

Oktober

De benauwdheid neemt steeds verder toe. Doordat het lang droog is geweest kan het ook wat stoffig zijn.

November

Af en toe regent het, waardoor het een stuk benauwder en vochtiger wordt op Bali.

December

Het regenseizoen is weer volop bezig. Het kan door de regen heerlijk afkoelen maar het is helaas ook erg benauwend. Tijdens kerst is het, net als in de zomermaanden, erg druk op het eiland.

