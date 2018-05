Zoveel tijd besteden vrouwen jaarlijks aan het uitkiezen van een outfit

We hebben er allemaal weleens last van: een outfit crisis. Passen de kleuren wel bij elkaar, is de outfit niet te warm of te koud en zit het wel lekker genoeg om er een hele dag in rond te lopen. Het uitkiezen van de juiste kleding kan aardig wat tijd in beslag nemen. Meer dan je denkt.

De winkelketen Marks & Spencer deed onderzoek naar dit tijdverdrijf onder 2.000 vrouwen uit Groot-Brittannië. Wat blijkt: vrouwen tussen de 18 en 60 jaar oud besteden in totaal zo’n zes maanden van hun leven aan het vinden van een goede kledingcombinatie. Dat komt neer op vier dagen per jaar.

17 minuten

De gemiddelde vrouw doet er zo’n 17 minuten om een outfit uit te kiezen. Redenen dat vrouwen er de tijd voor nemen zijn onder andere het moeten doorzoeken van rommelige kasten en de angst dat een outfit niet goed genoeg is.

Niet gek dat vrouwen er lang over doen dus. Wat wellicht ook een rol speelt, is dat de gemiddelde vrouw maarliefst 152 kledingstukken in haar bezit heeft. Daarvan wordt slechts 44 procent met enige regelmaat gedragen.

Mannen

Mannen zijn, in vergelijking met vrouwen, een tikkeltje sneller. Zij besteden gemiddeld 13 minuten per dag aan het uitzoeken van een outfit. Zij houden dus een extra dagje per jaar over voor andere activiteiten, zoals ons verwennen met een massage…

Bron: NSMBL | Beeld: iStock