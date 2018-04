Goed nieuws: Net5 gaat tóch verder met Grey’s Anatomy uitzenden. De zender kreeg deze week veel boze reacties van fans toen besloten werd de serie te vervangen door MasterChef Nederland en Je Droom Achterna – Een Frans Kasteel.

Liefhebbers van de serie hoopten al dat Net5 van gedachte zou veranderen. Via Twitter en Facebook lieten zij hun stem horen tegen de beslissing van de zender. Wat vooral tot verbaasde reacties leidde, was het besluit om te stoppen terwijl het seizoen nog bezig was.

1 mei

Vanaf 1 mei gaat Grey’s Anatomy weer vrolijk verder met aflevering 17 van seizoen 14. Het programma verschuift naar de dinsdagavond en start om 21.25 uur.

Bron: Superguide.nl | Beeld: BrunoPress