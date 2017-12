De leukste alternatieven voor een kerstboom op een rijtje

Heb je geen zin in een echte kerstboom, maar wil je toch een beetje kerstsfeer in huis? Want hoe charmant zo’n dennenboom ook staat, optuigen is soms een hele klus. Daarom zijn er ook leuke alternatieven die niet veel ruimte innemen, weinig moeite kosten en geen naalden achterlaten. En laten wij die nu net voor je op een rijtje hebben gezet.

Geen naalden in huis, ook geen geur van echte dennennaalden, maar toch kerstsfeer. Met weinig moeite, wat spullen die je toch al in huis hebt, of die je speciaal voor dit doel verzamelt, knutsel je deze bomen in elkaar.

Ballenboom

Geen boom, alleen de ballen aan de muur. In welke kleur je maar wilt!

Houten kerstboom

Ook dit jaar zal de trend van de houten kerstboom doorzetten. Leuk om zelf in elkaar te zetten, maar je kunt ze ook gewoon in de winkel kopen.

Verlichte kerstboom

Hang je verlichting in de vorm van een boom aan de muur. Gezellig, makkelijk en sfeervol!

Vilten kerstboom

Maak een leuke kerstboom van vilt. Deze kun je aan de muur of op karton plakken. Leuk voor de kinderen!

