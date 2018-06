Nu officieel: ’13 Reasons Why’ krijgt derde seizoen

Eerder liet de producent van de serie al doorschemeren dat we waarschijnlijk wel een derde seizoen konden verwachten. Nu heeft dan ook Netflix zelf officieel bevestigd dat er een vervolg komt op ’13 Reasons Why’.

Ook nu moeten we helaas weer een jaar wachten, want pas in 2019 komt het derde seizoen op Netflix. Waar het deze keer over zal gaan, dat is nog niet bekend. Wel verklapte producer Brian Yorkey al dat er nog véél meer te vertellen is. En ja, de focus hierbij blijft gewoon op jouw favoriete karakters. We kunnen niet wachten!

#13ReasonsWhy has been renewed for a third season. All 13 episodes will premiere in 2019. pic.twitter.com/UPtOWyIvJq — See What’s Next (@seewhatsnext) 6 juni 2018

Bron: LindaNieuws | Beeld: 13 reasons why