13 fijne series om samen met je lief te kijken

De dalende temperaturen, de sneeuw die deze dagen toch echt gaat vallen en de drukte van de decembermaand schreeuwen erom: relaxte avondjes waarop je heerlijk tegen je lief aan kruipt op de bank. Mét een fijne serie die jullie samen kunnen kijken.

Lees ook: Slecht nieuws: Gossip Girl verdwijnt van Netflix

Na een lange werkdag – wanneer de afwas gedaan is en de kinderen in bed liggen – is er niets fijner dan wat quality time met je lief. Kaarsjes aan, dekentje erbij én een serie aan. Intens genieten. Heb je nog wat inspiratie nodig voor series die je samen met je partner kunt kijken, zodat jullie allebei aan de buis gekluisterd zitten? We zetten er een paar voor je op een rij.

1. Broadchurch

De moord op de jonge Danny Latimer houdt een klein plaatsje in zijn greep en dreigt de hechte bewoners uit elkaar te drijven. Heel meeslepend, en extra leuk: dat heerlijke accent van Alec Hardy trekt vanaf de eerste aflevering je aandacht. (3 seizoenen, te vinden op Netflix en Videoland)

2. Meisje van plezier

Remco zorgt voor de inkomsten, Nadine voor de kinderen. Prima, totdat Remco zijn affaire met Nadines halfzus opbiecht en vertrekt. Natuurlijk is ze ontroostbaar, maar ze vecht voor haar zelfstandigheid en gooit haar leven drastisch om. Fantastische verhaallijn voor jou, en je man vind het vast niet erg om naar Angela Schijf kijken. (1 seizoen, seizoen 2 komt eraan. Te vinden op Videoland)

3. Loch Ness

Retespannend! Als er een lijk gevonden wordt aan het mysterieuze meer van Loch Ness, wordt rechercheur Annie Redford op de zaak gezet. Al snel blijkt er een seriemoordenaar actief te zijn, wat de inwoners van het dorp steeds angstiger maakt. Wedden dat je steeds dichter tegen je lief aan gaat zitten? (1 seizoen op Videoland)

4. Homeland

Homeland draait om een bipolaire CIA-agente, Carrie Mathison, die in ieder seizoen weer alles op alles zet om terroristische aanslagen te voorkomen. Een serie die jullie ongetwijfeld allebei enorm goed vinden. (5 seizoenen op Netflix, seizoen 6 is al uit, seizoen 7 komt eraan)

5. Soof

Na de scheiding van Kasper en Soof trekt hij in zijn eigen ‘mancave’. Als deze onbewoonbaar wordt verklaard, komt hij tijdelijk op zolder bij Soof en de kids wonen. In eerste instantie gaat dat goed, maar living divorced together leidt uiteindelijk toch tot een hoop gedoe. Klinkt zwaar, is hilarisch. En de sterrencast (Fedja! Lies Visschedijk!) maakt de serie nóg beter. (1 seizoen, seizoen 2 is aangekondigd. Op Videoland)

6. Orphan Black

Sarah Manning is getuige van de zelfmoord van haar dubbelganger Beth Childs. Manning neemt Childs identiteit over en duikt zo dieper in het leven van haar kloon. Uiteindelijk blijkt dat Manning meerdere klonen heeft en het plan bestaat om ze allemaal te vermoorden. Dat klinkt misschien wat ingewikkeld, maar jullie worden geheid in de verhaallijn meegesleurd. (5 seizoenen op Netflix)

7. Sherlock

Zoals je verwacht struint de excentrieke speurneus Sherlock de straten van Londen af opzoek naar aanwijzingen om misdrijven op te lossen. En waar ken je die Dr. John Watson nou ook alweer van? Ja, dat is dus die ‘pornoster’ uit Love Actually. (4 seizoenen op Netflix)

8. Fuller House

Keken jullie in een ver verleden ook allebei naar Full House? Dan moeten jullie deze zien. In Fuller House is DJ, de oudste dochter van de familie Tanner, weduwe geworden. Ze blijft achter met drie kinderen en roept de hulp in van haar jongere zus en buurmeisje. Die drie gaan jullie avond maken (lees: om te gieren én knap). (3 seizoenen op Netflix)

9. Penoza

Nadat haar man is vermoord, moet Carmen met tegenzin de leiding nemen over de criminele activiteiten van haar familie. De laatste aflevering van de populaire serie is een tijdje terug op televisie geweest, dus je kunt alle afleveringen als je wil in één keer achter elkaar kijken. Ben je wel even bezig, maar het kán. (5 seizoenen op NPO uitzending gemist)

10. Room 104

Niet één of twee acteurs in de hoofdrol, maar een kamer. En wel hotelkamer 104 in een Amerikaans hotel. De verhalen variëren van grappig en romantisch tot verdrietig en eng. Perfect, want dat betekent dat er hoe dan ook een fijne aflevering tussen zit voor je vriend én voor jou. (1 seizoen op Ziggo NL)

11. Moordvrouwen

Een uiterst gemotiveerd politieteam staat voortdurend onder hoogspanning om dreigende catastrofes het hoofd te bieden: in iedere aflevering staat een andere zaak centraal. Wendy van Dijk bewijst dat ze naast presenteren óók kan acteren, en Thijs Römer heeft een van de andere hoofdrollen. Need we say more? (6 seizoenen op Videoland)

12. Peaky Blinders

Kort nadat de Eerste Wereldoorlog ten einde is gekomen, kwam de angstaanjagende bende Peaky Blinders op in Birmingham. Wedden dat je lief niet kan stoppen met kijken omdat het zó spannend is? Kun jij ondertussen weg zwijmelen bij de jukbeenderen van Thomas Selby, de leider van Peaky Blinders. (3 seizoenen op Netflix)

13. Insecure

Lawrence, de vriend van Issa Dee, heeft geen baan en is depressief. Hij probeert al een lange tijd zijn leven weer op de rit te krijgen. Dat is heel fijn kijkvoer, en daarnaast word je meegesleurd in de avonturen van Issa en haar beste vriendin Molly. (2 seizoenen op HBO en Ziggo NL)

Welke serie kijk jij samen met je lief? Laat het weten via Facebook!

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Beeld: iStock