Kurt verloor zijn vrouw tijdens de bevalling: ‘Ik hoop elke dag te ontwaken uit deze nachtmerrie’

Thuiskomen met een pasgeboren dochter, maar zonder vrouw. Of je drie kinderen moeten vertellen dat mama nooit meer terugkomt. Kurt over het moment dat hij weduwnaar werd.

De vrouw van Kurt (34) overleed na complicaties tijdens de bevalling van hun jongste dochter.

Verlatingsangst

‘Sinds de dood van Elke heb ik geen nacht meer goed geslapen. Kaat kampt met een zodanige verlatingsangst dat ze alleen nog maar wil inslapen naast mij in bed. Soms kruip ik, als ze eindelijk haar ogen heeft gesloten, stilletjes weer uit bed. Maar vaak is de vermoeidheid te groot en val ik gewoon naast haar in slaap. Van de ene op de andere dag, zonder enige voorbereiding, moeder én vader moeten zijn, betekende een gigantische ommezwaai. Vóór de geboorte van Kato kon ik alleen met de vaatwasmachine en magnetron overweg. Ik sta voor de klas, run met mijn vader een interieurzaak en ben actief bij de voetbalvereniging. Elke deed daarom het huishouden. Ze koos er bewust voor om geen carrière te maken, zodat ze voldoende tijd en energie overhield voor ons gezin. We vulden elkaar daarin perfect aan.

Compleet op

Met Kato gaat het nu prima, maar de hele maand na haar geboorte heeft ze gehuild, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Ik was compleet op. Nog nooit heb ik zo goed begrepen dat mensen in staat zouden kunnen zijn om hun kinderen iets aan te doen. Ik heb een week nachthulp gekregen, maar dat kon ik moeilijk blijven betalen. Een emotionele band opbouwen met haar vind ik nog wel lastig. Natuurlijk hou ik zielsveel van haar, maar even spontaan knuffelen is moeilijk. De gedachte dat ik door haar komst Elke ben verloren, valt me nog heel zwaar. Gelukkig krijg ik hulp van mijn ouders en kunnen de kinderen ook weleens bij mijn schoonouders terecht. Zonder hen zou ik het onmogelijk kunnen volhouden.

Balkon springen

Ik probeer me sterk te houden, maar dat is niet gemakkelijk. Elke dag moet ik vrolijk zijn voor de kinderen, terwijl ik soms veel liever van het balkon zou willen springen zodat ik in één klap van alle ellende en pijn verlost zou zijn. Maar dat is niet de oplossing, wat zou er dan van onze dochters terechtkomen? Kaat en ik gaan iedere twee weken naar een psycholoog. Zelf ga ik dagelijks langs bij Elkes graf. De meisjes gaan maar af en toe mee, want Kaat komt niet graag op het kerkhof. Het is inmiddels een jaar later en toch hoop ik nog elke dag wakker te worden uit deze slechte droom en Elke op de bank aan te treffen als ik thuiskom. Maar ik kan niet om de harde realiteit heen. Op mijn 34e ben ik mijn vrouw verloren, ik zal haar nooit meer terugzien.’

Praten over mama

‘Door een arbeidsongeval zit ik al een tijdje thuis. Ik heb een operatie gehad aan mijn hand en dat maakt de zorg voor de kinderen en het huishouden er niet gemakkelijker op. Maar Katootje zet sinds vorige week haar eerste stappen! Ik probeer het leven met ons drieën weer zin te geven en Elke zo goed mogelijk in onze herinnering te houden, door regelmatig over haar te praten met de kinderen en foto’s van haar te laten zien. Weer fulltime werken, zie ik niet zitten. Dat kan ik, nu ik er thuis helemaal alleen voor sta, niet meer aan. Financieel zal het niet gemakkelijk worden, maar daar probeer ik me niet te veel zorgen over te maken. Wat de toekomst ons brengt? Ik heb geen flauw idee. Samen met Kaat en Kato neem ik het leven nu per dag. Ik kan me niet voorstellen dat ik ooit nog met een andere vrouw opnieuw zal beginnen. Elke was de liefde van mijn leven en de beste moeder die onze dochters zich konden wensen. Niemand zal haar ooit kunnen vervangen.’

Lees de rest van Kurt zijn verhaal en dat van Peter in de nieuwe Flair, nú in de winkel.

Wil je niets meer missen van Flair? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale zomer-aanbieding: 10 nummers voor slechts €10