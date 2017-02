10 uiterst knappe uitspraken uit de derde aflevering van ‘Temptation Island’

Wie net als ons dacht dat het in de derde aflevering van ‘Temptation Island’ al prijs zou zijn, kwam zonet bedrogen uit. Hoewel we Jefferson ondertussen al zo’n 138 keer hoorden zeggen dat ‘het wel moeilijk zal worden’, waren er nog niet al te veel groene beelden te zien. Gelukkig is er altijd één ding waar we op kunnen rekenen: de rake uitspraken van de kandidaten en singles.

1. Niels zal na het bekijken van de eerste twee afleveringen wel beseffen dat dit niet z’n snuggerste uitspraak was.

Al kon hij toen toch al weten dat het weinig ‘opdringeriger’ kan dan de bijna parasitaire Parastoo op de eerste avond.



2. Jolien lijkt vooral van één ding schrik te hebben: dat verdomde testosteron!

Knappe verleidsters of lelijke dozen, stiepelzat of nuchter: als het testosteron zin heeft om op te spelen, is haar Herbert gejost.

Jolien is werkelijk geobsedeerd door het horny hormoon. In drie afleveringen vermeldde ze het al evenveel keer. Klein biologielesje dat we haar na aflevering 2 nog graag hadden gegeven: vrouwen hebben wel degelijk testosteron. Oppassen dat die van jou niet opspeelt dus, Jolien!



3. Hebben we Ken vorige week misschien iets te vroeg de hemel in geprezen? Knap en charmant is hij zeker, maar als je ‘m een seksueel getinte situatie voorschotelt, maakt hij ‘r net als elke man een verschrikkelijk flauw mopje over.

Al zag hij het wel op tijd in. Punten voor het beschaamde krabje!



4. Rosanne vergeleek ondertussen haar vriend met een aap, maar niet het soort waar je aan denkt wanneer je fitness- en proteinshakeliefhebber Niels ziet.

Wedden dat hij op z’n gespierde tenen getrapt is door die vergelijking?



5. Wie zich na vorige week afvroeg waar de grofgebekte, grappige Ashley van ‘Ex On The Beach Double Dutch’ gebleven was, kreeg haar deze week in volle glorie te zien.

Zijn wij de enigen die dachten dat de enige reden voor zo’n stuk metaal in je intieme delen net genot is? Niet in Ashleys geval blijkbaar.



6. Je spreekt geen andere talen? Met gebaren en geluidjes kom je ‘r ook wel, bewijst Ashley. Of toch niet.

Toegegeven, wij zouden ook niet weten hoe je ‘steigeren’ zegt in het Engels. (Voor de nieuwsgierigen: volgens Google is het ‘prancing’.)



7. Dylan probeerde op zijn date met Jolien met iets originelers uit te pakken dan de ‘Wat heb je mooie ogen!’-complimentjes die de verleiders van de productie hadden meegekregen.

Toch beter bij de briefing gebleven, jongen.



8. Nergens anders dan op Temptation Island zal je iemand de smaak van wijn horen vergelijken met de smaak van de mannelijke edele delen.

Al vermoeden we dat Pommeline gewoon graag de woorden ‘piet’, ‘piemel’ en synoniemen in de mond neemt. Pun not intended.



9. Er zijn nog zekerheden. ‘Temptation Island’ zal ons altijd een hoop nieuwe woorden en uitdrukkingen bijbrengen.

Al weten we niet of ‘onder den Brantano liggen’ even goed zal blijven hangen als ‘kijken kijken’.



10. Kevin blijkt nog altijd niet te begrijpen dat je om iemand te verleiden je charmantste, sympathiekste zelf moet zijn.

Door toe te geven dat je in het begin van een relatie wel met je vriendin naar marktjes zou gaan om indruk te maken, maar dat je er na een tijdje geen zin meer in hebt, scoor je helaas geen punten. En Kevin en z’n garnaaltje zaten al niet echt in goede papieren. Ai.

