10 titels op Netflix om te kijken op Nationale Broer- en Zusdag

Vandaag is het weer Nationale Broer- en Zusdag! Geen ruzies dus die dag, maar tijd voor wat echte quality time met elkaar. Neem je broer(tje) eens lekker mee uit eten of ga samen naar een pretpark. Het blijft de hele dag droog dus reden genoeg om er een keer samen op uit te trekken. ‘s Avonds lekker op de bank, Netflix aan, dekens erbij… Jullie dag kan niet meer stuk! Pak je bak popcorn er maar snel bij, want deze 10 titels zijn voor zowel mannen als vrouwen geschikt, dus jij blij – en hij blij.

Lees ook: 5x Waarom jouw grote zus zo ontzettend belangrijk voor je is

Comedy

Atypical

American Vandal

Modern Family

Wet Hot American Summer

Drama/thrillers

Designated Survivor (nieuwe afleveringen!)

Black Mirror

Stranger Things (bereid je alvast voor op het nieuwe seizoen!)

Films

First They Killed My Father

Okja

Tallulah

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome