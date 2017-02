Deze 10 apps zuigen de batterij van je telefoon ongemerkt leeg

Is jouw batterij soms ook opeens verdacht snel leeg? Dat kan te maken hebben met het weer, maar het kan ook aan één van deze tien apps liggen. Dat had je vast niet gedacht.

Niks zo akelig als opeens met een dode telefoon in je hand staan. En dat gebeurt natuurlijk altijd net op momenten dat je je telefoon écht nodig hebt en er in de wijde omtrek geen oplader te bekennen is. Bij Android zochten ze daarom uit welke apps het meeste van je batterij vragen. De onderstaande tien apps kun je dus maar beter uit zetten als je batterij al een beetje richting leeg aan het gaan is. Je zult zien dat je dan opeens veel langer doet met je smartphone. Thanks Android!

De 10 apps die het meest van je batterij vragen

Facebook Google Maps Facebook Messenger Instagram BlackBerry Messenger Chat0n Kik WhatsApp WeChat The Weather Channel

Bron: marieclaire.nl