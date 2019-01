Dol op Zweedse gehaktballen? IKEA bezorgt ze vanaf nu ook thuis

Is een bezoekje aan IKEA voor jou niet compleet zónder Zweedse gehaktballen? Je kunt de lekkernij natuurlijk meenemen uit het vriesvak om er thuis van te genieten, maar voor inwoners van Groningen hebben we nu helemaal goed nieuws. Daar kun je het eten van de meubelgigant namelijk gewoon thuis laten bezorgen.

IKEA-voedsel als lunch, snack, avondeten of zelfs als laat ontbijt? Als je in het noorden van Nederland woont, heb je geluk en hoef je er de deur niet voor uit. Tussen 11.00 en 20.00 uur kun je de Zweedse gehaktballen, hotdogs en meer in Groningen tot aan de voordeur laten bezorgen.

Studenten

Vooralsnog test IKEA het bezorgen van eten alleen in de Martinistad. ‘Daar ligt de vestiging redelijk dicht bij het centrum en kunnen we de bezorgtijden ook waarmaken’, legt woordvoerster Iris Midavaine uit. ‘Bovendien is het een studentenstad, we zijn benieuwd hoe het animo daar is.’

Londen

Het is niet de eerste test die de Zweedse meubelketen doet met het thuisbezorgen van eten. Vorig jaar deden ze het vijf dagen lang in Londen, in samenwerking met Uber. In Nederland heeft IKEA de handen ineen geslagen met Thuisbezorgd.nl.

Bron: Libelle.nl, RTL Nieuws | Beeld: iStock