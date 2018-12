Oelala: dít is de zoon van Maroeska uit ‘Heel Holland Bakt’

Als iemand zich nu al de meest besproken kandidaat van ‘Heel Holland Bakt’ mag noemen, is het Maroeska wel. Zo ontstond er de nodige ophef rondom de deelnemer, omdat ze ‘geen amateurbakker’ zou zijn. Nu is ze weer degene die opvalt, maar dit keer vanwege haar knappe zoon.

Lees ook: Kijkers raken niet uitgepraat over dít fragment van ‘Heel Holland Bakt’

Maroeska is de trotse moeder van twee kinderen, waaronder de 28-jarige Arne. Hij kwam voorbij in de eerste aflevering van het huidige ‘Heel Holland Bakt’-seizoen en het viel de kijkers direct op hoe blauw zijn ogen waren. In de uitzending is te zien hoe Maroeska’s zoon een koekje in zijn mond stopt, waarop twitterend Nederland gevat reageert. ‘Met hem zou ik ook wel een koekje willen eten’, klinkt het.

Kijk hier het fragment met Arne, vanaf minuut 21:48, terug.

Als de doventolk elke week mee mag, dan mag de zoon van deze dame toch ook wel elke week mee? Toch? #hhb pic.twitter.com/TkYS5Dkzw5 — Dan (@D4nMan) 9 december 2018

Hallo zoon van Maroeska 👀 #hhb — Zeno Kapitein (@zenoachtig) 9 december 2018

Met de zoon van Maroeska zou ik ook wel een koekje willen eten 😜 #HHB — Dennis JP 👑 (@DennisenDaniel) 9 december 2018

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: Omroep MAX, Twitter