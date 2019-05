Dit weten we nu al over de bloedstollende zomercliffhanger van ‘GTST’ (ínclusief beeld!)

Met de zomer in aantocht komt ook de cliffhanger van ‘GTST’ alsmaar dichterbij. Ongetwijfeld zal deze dit keer iets te maken hebben met Billy de Palma en Valentijn Sanders, maar het blijft altijd tot het laatste moment spannend wat de soapmakers nu weer voor ons in petto hebben.

Leef jij als diehard fan nu alweer naar de bloedstollende seizoensafsluiter toe en wil je alvast een eerste snipper info ontvangen? Lees (en kijk!) dan vooral even verder.

Tipje van de sluier

Over iets meer dan een maand, op vrijdag 5 juli om precies te zijn, is de laatste aflevering van het GTST-seizoen te zien bij RTL4. Hierin zal te zien zijn hoe Nina voor een enorme verrassing komt te staan en Janine een onaangename confrontatie heeft. Daarnaast stort iemand plotseling in elkaar en verliest diegene zijn of haar bewustzijn, wat voor veel paniek zorgt in Meerdijk. Er is meer: Sjors en Amir maken plannen voor een romantisch avondje uit, maar wanneer de pieper van Amir gaat wegens een ernstig verkeersongeluk, moet hij meteen vertrekken. Aan het einde van de spannende zomercliffhanger zal te zien zijn hoe niet één maar twee Meerdijkers vechten voor hun leven. Wie zullen het zijn? Heeft het iets te maken met het ongeluk of speelt óók het buiten bewustzijn raken van één personage een rol? Zo. Veel. Vragen.

Eerste beeld

Om de spanning nog extra op te voeren, hebben de makers van GTST ook alvast een eerste beeld van de zomercliffhanger gedeeld:

Even geduld

De aflevering die op 5 juli wordt uitgezonden, roept nu al een hoop vragen op. De antwoorden laten daarentegen nog even op zich wachten; op maandag 2 september zijn de soapies terug met een gloednieuwe reeks kijkvoer. In de zomer zullen we het moeten doen met het GTST-magazine, waarvoor Alkan Çöklü (Amir Nazar in de serie) en Melissa Drost (Sjors Langeveld) na hun relatiebreuk in real life intensief voor samenwerken.

Beeld: RTL, Jaap Vrenegoor